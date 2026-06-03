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БГ Бизнес Дума на деня: Преоценка

Дума на деня: Преоценка

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "преоценка"?

Преоценката представлява процес на повторна оценка на даден актив, решение, стратегия или ситуация с цел да се установи актуалната му стойност, ефективност или значение. Тя се извършва, когато настъпят промени в обстоятелствата, пазара или наличната информация, които могат да окажат влияние върху първоначалната оценка.

В икономиката и финансите преоценката често се използва за определяне на реалната стойност на активи като недвижими имоти, машини, оборудване или финансови инструменти. Чрез нея компаниите могат да актуализират счетоводните си отчети и да представят по-точна картина на своето финансово състояние.

Преоценка може да се прави и в по-широк смисъл – при анализ на политики, проекти или лични решения. Този процес помага за откриване на нови възможности, коригиране на допуснати грешки и вземане на по-информирани решения, съобразени с настоящите условия и бъдещите цели. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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