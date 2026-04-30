Дума на деня: Портфейл от активи

Какво е "портфейл от активи "?

Портфейл от активи е съвкупност от различни инвестиции, които дадено лице или организация притежава. Той може да включва разнообразни видове активи като акции, облигации, недвижими имоти, кеш, суровини или дори криптовалути. Идеята е не всички средства да бъдат вложени в едно място, а да се разпределят.

Основната цел на портфейла е да се постигне баланс между риск и доходност. Например, по-рисковите активи могат да носят по-висока печалба, но и по-голяма вероятност от загуба, докато по-сигурните инвестиции обикновено носят по-ниска, но по-стабилна доходност. Чрез изграждане на добре диверсифициран портфейл инвеститорите се опитват да намалят риска – ако една инвестиция губи стойност, други могат да компенсират загубата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

