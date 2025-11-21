BGN → EUR
БГ Бизнес Дума на деня: Печалба

Дума на деня: Печалба

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава думата "печалба" за една фирма?

Печалба означава положителният финансов резултат, който остава на едно предприятие след като приходите му надхвърлят всички разходи. Това е разликата между това, което фирмата е спечелила от продажби, услуги или друга дейност, и това, което е изхарчила за производство, заплати, материали, данъци и други разходи. Когато приходите са по-големи от разходите, се формира печалба, а когато разходите са по-високи получава се загуба.

Печалбата е ключов показател за финансовото здраве на всяка организация. Тя показва доколко ефективно фирмата използва ресурсите си и дали бизнес моделът ѝ е устойчив. Високата печалба често позволява на компанията да се разширява, да инвестира в нови проекти, технологии и пазари или да изплаща дивиденти на своите собственици.

Освен че е резултат от доброто управление, печалбата има и мотивационен характер. Тя стимулира фирмите да бъдат по-конкурентни, да подобряват качеството на продуктите си и да оптимизират разходите си. В икономиката печалбата се разглежда като основен двигател на бизнеса, тъй като именно стремежът към нея насочва предприемаческата активност и иновациите.

