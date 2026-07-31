Дума на деня: Печалба преди данъци

Каква е печалбата преди данъци?

Печалба преди данъци е финансов показател, който показва резултата от дейността на предприятието преди начисляването и плащането на корпоративния данък. Тя се изчислява като от общите приходи се извадят всички разходи, свързани с дейността, включително оперативни разходи, амортизации, лихви и други финансови разходи.

Печалбата преди данъци е важен инструмент за анализ както за ръководството на предприятието, така и за инвеститори, кредитори и други заинтересовани страни. Чрез нея могат да се сравняват финансовите резултати на различни компании, без влиянието на различните данъчни режими. Освен това тя служи като основа за изчисляване на дължимия корпоративен данък и за оценка на способността на фирмата да генерира доходност.