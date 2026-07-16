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БГ Бизнес Дума на деня: Пазарно позициониране

Дума на деня: Пазарно позициониране

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "пазарно позициониране"?

Пазарното позициониране представлява начинът, по който една компания, продукт или услуга се възприема от потребителите спрямо конкурентите на пазара. То определя какви са основните предимства на бранда, към коя аудитория е насочен и с какво се отличава от останалите предложения. Успешното позициониране изисква ясно разбиране на нуждите на клиентите, тенденциите в сектора и силните страни на самия бизнес.

Основна цел на пазарното позициониране е създаването на запомнящ се образ в съзнанието на потребителите. Това може да бъде постигнато чрез уникално качество, по-добра цена, иновативен подход, специализирано обслужване или силна емоционална връзка с клиентите. Когато един бранд има ясно определена позиция, той по-лесно изгражда доверие и лоялност сред своята аудитория.

Ефективното пазарно позициониране не е еднократен процес, а постоянна стратегия, която трябва да се адаптира спрямо промените на пазара и поведението на потребителите. Компаниите, които успешно намират своето място сред конкурентите, успяват не само да привличат нови клиенти, но и да запазят дългосрочни отношения с тях.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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