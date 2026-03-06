Дума на деня: Обезпечен кредит

Какво означава "обезпечен кредит"?

Обезпеченият кредит е вид заем, при който длъжникът предоставя актив като гаранция за погасяване на кредита. Този актив може да бъде недвижим имот, автомобил, депозити, ценни книжа или други стойности, които кредиторът може да продаде, ако длъжникът не изпълни задълженията си. Основното предимство на обезпечения кредит е, че обикновено предлага по-ниски лихвени проценти и по-дълги срокове за погасяване в сравнение с необезпечените заеми, тъй като рискът за кредитора е намален.

Обезпечението създава допълнителна сигурност за кредитора, но и отговорност за длъжника. В случай на невъзможност за изплащане на задълженията, кредиторът може да пристъпи към реализиране на обезпечението, което включва продажба на заложеното имущество или активи, за да покрие дълга. Затова при избора на обезпечен кредит е важно внимателно да се оценят възможностите за погасяване и стойността на предоставената гаранция.

Обезпечените кредити се използват както от физически лица, така и от фирми. За домакинствата най-често това са ипотечни заеми и кредити с автомобилно обезпечение, докато за бизнеса – кредити с обезпечение на складови наличности, машини или други корпоративни активи. Те позволяват достъп до по-големи суми на заеми и са инструмент за финансиране на по-големи проекти или покупки, като същевременно намаляват риска за кредитора.

