Дума на деня: Акционерно дружество

Дума на деня: Акционерно дружество

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава понятието "акционерно дружество"?

Акционерното дружество (АД) е капиталово дружество, което е подходяща форма за привличане на голям капитал. Капиталът му е разделен на акции, като минималният капитал за учредяване е 50 000 лева, а минималната номинална стойност на акция е 1 лев. Акционерите имат ограничена отговорност до размера на емисионната стойност на акциите си и не отговарят лично за задълженията на дружеството.

Всяка акция представлява дял от капитала, а акционерите са длъжни да внесат съответния паричен или имуществени внос, като паричните вноски се извършват по специална набирателна сметка. Акциите са свободно прехвърлими и не е необходимо съгласие на останалите акционери. Акционерите не участват директно в управлението на дружеството, а упражняват правата си главно чрез Общото събрание, като техните контролни правомощия са ограничени.

Дума на деня: Нетен доход

Управлението на АД е организирано по сложна система, като дружеството може да избере едностепенна или двустепенна система. При едностепенната управление се осъществява от Съвета на директорите, а при двустепенната от Управителния съвет под надзора на Надзорния съвет. Общото събрание в АД не е върховен орган, за разлика от ООД, където то взема ключови решения.

