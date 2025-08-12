1 USD
Последвайте ни
Дума на деня: Нетен доход

Дума на деня: Нетен доход

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава понятието "нетен доход"?

Нетният доход представлява сумата, която остава на разположение на физическо лице или фирма след приспадане на всички данъци, осигуровки и разходи от брутния доход. Той е реалната сума, с която човек или организация може да разполага за лични нужди, спестявания или повторно инвестиране в бизнеса. Нетният доход често се нарича „чист доход“, защото отразява реалната стойност на получените пари след всички задължителни удръжки.

При физическите лица нетният доход е заплатата, която получават след удръжки за данък общ доход, пенсионно, здравно и социално осигуряване. Например, ако брутната заплата е 2 000 лв., след всички удръжки нетният доход може да бъде около 1 540 лв. Това е сумата, която реално влиза в банковата сметка всеки месец.

Дума на деня: Инкасо

За фирмите нетният доход е равен на общите приходи минус всички разходи по дейността (заплати, наеми, материали, данъци и др.). Той показва дали фирмата работи на печалба или загуба и е ключов показател за нейната финансова стабилност.

Понятието се използва широко – както в личните финанси, така и в счетоводството, при отпускане на кредити и за данъчни цели. Разликата между брутен и нетен доход е важна, защото брутният доход показва теоретичната сума, а нетният – реалната стойност, с която може да се разполага.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

