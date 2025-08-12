Дума на деня: Нетен доход

Какво означава понятието "нетен доход"?

Нетният доход представлява сумата, която остава на разположение на физическо лице или фирма след приспадане на всички данъци, осигуровки и разходи от брутния доход. Той е реалната сума, с която човек или организация може да разполага за лични нужди, спестявания или повторно инвестиране в бизнеса. Нетният доход често се нарича „чист доход“, защото отразява реалната стойност на получените пари след всички задължителни удръжки.

При физическите лица нетният доход е заплатата, която получават след удръжки за данък общ доход, пенсионно, здравно и социално осигуряване. Например, ако брутната заплата е 2 000 лв., след всички удръжки нетният доход може да бъде около 1 540 лв. Това е сумата, която реално влиза в банковата сметка всеки месец.

За фирмите нетният доход е равен на общите приходи минус всички разходи по дейността (заплати, наеми, материали, данъци и др.). Той показва дали фирмата работи на печалба или загуба и е ключов показател за нейната финансова стабилност.

Понятието се използва широко – както в личните финанси, така и в счетоводството, при отпускане на кредити и за данъчни цели. Разликата между брутен и нетен доход е важна, защото брутният доход показва теоретичната сума, а нетният – реалната стойност, с която може да се разполага.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN