BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.66227 BGN
Петрол
61.53 $/барел
Bitcoin
$87,446.2
Последвайте ни
1 USD
1.66227 BGN
Петрол
61.53 $/барел
Bitcoin
$87,446.2
БГ Бизнес Дума на деня: Микрокредитиране

Дума на деня: Микрокредитиране

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава понятието "микрокредитиране"?

Микрокредитирането е финансов механизъм, чрез който се предоставят малки по размер заеми на хора и микропредприятия, които нямат лесен достъп до стандартните банкови услуги. То е насочено предимно към лица с ниски доходи, без кредитна история или без достатъчно обезпечения, както и към стартиращи или семейни бизнеси.

Основната цел на микрокредитирането е да насърчи икономическата активност и самостоятелната заетост, като даде възможност на получателите да инвестират в бизнес, образование или подобряване на условията си на живот. Процедурите обикновено са по-облекчени, а сроковете за одобрение по-кратки, в сравнение с традиционните кредити.

Микрокредитите често се отпускат от специализирани финансови институции, неправителствени организации или микрофинансови компании. Макар лихвите понякога да са по-високи, този тип финансиране играе важна роля за финансовото включване и намаляването на социалните и икономическите неравенства.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата