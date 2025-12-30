Дума на деня: Микрокредитиране

Какво означава понятието "микрокредитиране"?

Микрокредитирането е финансов механизъм, чрез който се предоставят малки по размер заеми на хора и микропредприятия, които нямат лесен достъп до стандартните банкови услуги. То е насочено предимно към лица с ниски доходи, без кредитна история или без достатъчно обезпечения, както и към стартиращи или семейни бизнеси.

Основната цел на микрокредитирането е да насърчи икономическата активност и самостоятелната заетост, като даде възможност на получателите да инвестират в бизнес, образование или подобряване на условията си на живот. Процедурите обикновено са по-облекчени, а сроковете за одобрение – по-кратки, в сравнение с традиционните кредити.

Микрокредитите често се отпускат от специализирани финансови институции, неправителствени организации или микрофинансови компании. Макар лихвите понякога да са по-високи, този тип финансиране играе важна роля за финансовото включване и намаляването на социалните и икономическите неравенства.

