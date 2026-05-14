1 USD
1.1738 BGN
Дума на деня: Менителница

Какво е "менителница"?

Менителницата е финансов документ, който представлява писмено нареждане за плащане на определена сума пари на определен човек или на негово нареждане, на определена дата или при поискване. Тя се използва като средство за разплащане в търговските отношения и служи като вид краткосрочен кредитен инструмент между търговци или финансови институции.

Основните участници в менителницата са издателят (лицето, което издава документа), платецът (лицето, което трябва да извърши плащането) и получателят (лицето, което ще получи сумата). В зависимост от вида ѝ, платецът може да приеме задължението чрез т.нар. акцепт, с което официално се съгласява да извърши плащането в бъдеще.

Менителницата се използва широко в търговията, защото улеснява разсрочените плащания и намалява риска между страните. Тя може да се прехвърля на други лица чрез джиро, което я прави удобен инструмент за разплащане и кредитиране в бизнес средата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

