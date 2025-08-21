1 USD
БГ Бизнес Дума на деня: Марж

Дума на деня: Марж

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава понятието "марж"?

Маржът на печалба означава разликата между фирмените приходи и разлики. Така една компания може да оценява ефективността и рентабилността на своята дейност. 

Има няколко вида марж, но основната функция е на отчита стойността на нетната печалба след всички разходи за изпълнение на покупко-продажбената дейност. 

Видове маржове на печалба

Марж на брутната печалба 

Показва колко процента от общите приходи остават след изваждане на разходите директно свързани с производството и предлагането на продуктите или услугите. 

Марж на нетната печалба

Показва каква част от приходите остава като чиста печалба след изваждане на всички разходи. Също наричан нетен лихвен марж. Това е еквивалентът на марж на печалбата.

Марж на оперативната печалба 

Показва каква част от приходите остава след изваждане на разходите за оперативната дейност (без финансови разходи и данъци).

