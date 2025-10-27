Дума на деня: Банково регулиране

Какво означава понятието "банково регулиране"?

Банковото регулиране представлява система от правила, закони и надзорни механизми, чрез които държавата или независими институции контролират дейността на банките. Основната му цел е да осигури стабилност на финансовата система, да защити вложителите и да предотврати финансови кризи. В България тази роля се изпълнява основно от Българската народна банка (БНБ), която лицензира и наблюдава банковите институции.

Регулирането включва изисквания за минимален собствен капитал, управление на риска и спазване на стандарти за ликвидност, за да може всяка банка да остане стабилна дори при неблагоприятни условия. Освен това се следи за доброто корпоративно управление, прозрачност в дейността и коректно отношение към клиентите. Част от регулирането е и гарантирането на депозитите – например в България влоговете на гражданите са защитени до 196 000 лв. чрез Фонда за гарантиране на влоговете.

Друга важна част от банковото регулиране е предотвратяването на финансови злоупотреби, като пране на пари и финансиране на тероризъм. Банките са длъжни да следят за подозрителни операции и да ги докладват на компетентните органи. Така чрез комбинация от закони, надзор и контрол се постига баланс между свободата на банките да работят и сигурността на финансовата система и нейните клиенти.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN