Дума на деня: Банков надзор

Дума на деня: Банков надзор

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава понятието "банков надзор"?

Банковият надзор представлява система за контрол и регулиране на банковия сектор, чиято основна цел е да осигури стабилност и доверие във финансовата система. Чрез него държавата следи дали банките работят законосъобразно, поддържат достатъчен капитал и спазват изискванията за ликвидност и управление на риска. По този начин се предпазва финансовата система от кризи, които могат да засегнат икономиката и гражданите.

Дума на деня: Безкасово плащане

В България основният орган, който осъществява банков надзор, е Българската народна банка (БНБ). Нейното управление Банков надзор“ следи дейността на всички банки в страната издава лицензи, извършва проверки, налага санкции при нарушения и предприема мерки за защита на вложителите. БНБ гарантира, че банките работят прозрачно и устойчиво, а клиентите имат сигурност за своите средства.

На международно ниво банковият надзор се координира и от Европейската централна банка (ЕЦБ), особено за държавите от еврозоната. Този надзор осигурява единни стандарти и контрол върху големите банки в Европа. Така банковият надзор играе ключова роля за финансовата стабилност, защита на обществения интерес и предотвратяване на банкови кризи.

