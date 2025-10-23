1 USD
БГ Бизнес Дума на деня: Безкасово плащане

Дума на деня: Безкасово плащане

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Кога се използва определението "безкасово плащане"?

Безкасово плащане е трансфер на средства между две страни без използването на физически пари. То се осъществява чрез различни дигитални методи като банкови преводи, плащания с дебитни или кредитни карти, електронни трансакции и мобилни приложения. Характерно за този тип разплащане е, че сумата се прехвърля по банков път директно от сметката на платеца към тази на получателя, без необходимост от физически контакт с парични средства. 

Съществуват няколко основни форми на безкасово разплащане. Първият вид е директен трансфер, при който платецът нарежда превод чрез банката. След това акредитив, при който банката гарантира плащане при определени условия и незабавно инкасо, при което получателят инициира плащането с предварително съгласие от платеца и плащане с чек. Освен тези, широко разпространени са и съвременни решения като дигитални портфейли и мобилни апликации, които правят процеса още по-удобен и достъпен.

Процесът на безкасово плащане включва взаимодействие между банки, платежни оператори и картови мрежи. Всяка трансакция преминава през няколко ключови етапа: авторизация (одобрение на плащането), клиринг (изчистване на информацията между страните) и сетълмент (окончателно уреждане на сумата). Тази координация гарантира точност, надеждност и сигурност при извършване на електронни разплащания.

