Дума на деня: Капиталови разходи

Какво са "капиталовите разходи"?

Капиталовите разходи представляват инвестициите, които държавата, общините или компаниите правят за придобиване, изграждане или модернизиране на дълготрайни активи. Това включва строителството на пътища, мостове, училища и болници, закупуването на оборудване, машини и техника, както и реализирането на инфраструктурни проекти с дългосрочен ефект върху икономиката.

За разлика от текущите разходи, които покриват ежедневната дейност и издръжката, капиталовите разходи са насочени към създаване на нови активи или подобряване на съществуващите. Те се разглеждат като важен инструмент за стимулиране на икономическия растеж, повишаване на производителността и подобряване на качеството на публичните услуги. Високото ниво на капиталови инвестиции обикновено се свързва с по-добра инфраструктура и по-голяма конкурентоспособност.