×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1467 BGN
Петрол
81.44 $/барел
Bitcoin
$63,374.0
Последвайте ни
1 USD
1.1467 BGN
Петрол
81.44 $/барел
Bitcoin
$63,374.0
БГ Бизнес Дума на деня: Капиталови разходи

Дума на деня: Капиталови разходи

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво са "капиталовите разходи"?

Капиталовите разходи представляват инвестициите, които държавата, общините или компаниите правят за придобиване, изграждане или модернизиране на дълготрайни активи. Това включва строителството на пътища, мостове, училища и болници, закупуването на оборудване, машини и техника, както и реализирането на инфраструктурни проекти с дългосрочен ефект върху икономиката.

За разлика от текущите разходи, които покриват ежедневната дейност и издръжката, капиталовите разходи са насочени към създаване на нови активи или подобряване на съществуващите. Те се разглеждат като важен инструмент за стимулиране на икономическия растеж, повишаване на производителността и подобряване на качеството на публичните услуги. Високото ниво на капиталови инвестиции обикновено се свързва с по-добра инфраструктура и по-голяма конкурентоспособност. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Той посети 14 гръцки острова, но винаги се връща само на един
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Зад кулисите на авиацията: Ето как протичат ремонтите на самолети у нас
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Дипломата вече не е достатъчна: Какво ще търсят работодателите през следващите години?
Стефани Боова

Стефани Боова

От 6 хил. до прогнози за 15 хил. евро за кг: Розовото масло поскъпна близо три пъти от 2021 г. насам

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата