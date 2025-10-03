1 USD
БГ Бизнес Дума на деня: Логистика

Дума на деня: Логистика

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Кога се използва понятието "логистика"?

Логистиката е дейност, свързана с планиране, организиране и управление на процесите по придвижване и съхранение на стоки, хора, информация или други ресурси. Тя осигурява правилното доставяне на необходимите продукти или услуги на точното място, в точното време и при оптимални разходи.

Дума на деня: Предприемач

Основните елементи на логистиката включват транспорт, складиране, опаковане, управление на запаси и дистрибуция. Също така тя обхваща и процесите по връщане на стоки, което се нарича обратна логистика. Всички тези дейности работят заедно, за да се гарантира, че веригата на доставки функционира гладко и ефективно.

Логистиката играе важна роля в много области търговия, индустрия, здравеопазване и дори армията. Например, когато някой поръча продукт онлайн, логистичната система се грижи той да бъде изваден от склад, опакован, транспортиран и доставен до клиента. Без добре организирана логистика, бизнесът не би могъл да отговори на нуждите на своите клиенти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

