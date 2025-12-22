Дума на деня: Поведенческа икономика

Какво означава понятието "поведенческа икономика"?

Поведенческата икономика е направление в икономическата наука, което изследва как психологическите, емоционалните и социалните фактори влияят върху икономическите решения на хората. За разлика от класическата икономика, която приема, че индивидите действат напълно рационално, поведенческата икономика показва, че решенията често се вземат интуитивно, под влияние на навици, когнитивни отклонения и ограничена информация.

Тази дисциплина обединява икономика и психология, като анализира явления като загубна чувствителност, свръхувереност, ефекта на рамкиране и склонността към следване на мнението на мнозинството. Чрез експерименти и емпирични изследвания учените установяват, че хората често използват умствени „преки пътища“ (евристики), които улесняват избора, но могат да доведат до систематични грешки в преценката.

Приложенията на поведенческата икономика са широко разпространени в области като публичната политика, финансите, маркетинга и управлението. Тя подпомага създаването на по-ефективни регулации и стратегии, включително т.нар. „подбутвания“ (nudges), които насърчават по-добри решения, без да ограничават свободата на избор.

