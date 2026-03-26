Дума на деня: Ливъридж

Дума на деня: Ливъридж

Какво означава "ливъридж"?

Ливъридж е финансов термин, който означава използване на заемни средства, за да се увеличи потенциалната възвръщаемост от инвестиция. Вместо да инвестираш само собствени пари, ти използваш и чужд капитал, което позволява да контролираш по-голям актив с по-малка първоначална сума.

Основната идея е, че ако инвестицията носи по-висока доходност от разходите по заема (лихви), печалбата ти се увеличава значително. Например, при покупка на имот или търговия на борсата, ливъриджът може да умножи печалбите. Но същевременно той увеличава и риска — ако инвестицията загуби стойност, загубите също се умножават.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата