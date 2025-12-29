Дума на деня: Конверсия

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Какво означава думата конверсия в икономиката?
Конверсията означава преобразуване или превръщане на нещо от една форма, състояние или вид в друг. Произлиза от латинската дума conversio, която означава „обръщане“ или „промяна“. Обикновено се използва, когато има ясна промяна с определен резултат.
В технологиите, икономиката и маркетинга конверсията най-често означава превръщане на едно действие в желан резултат. Например, в интернет маркетинга конверсия е когато посетител на сайт стане клиент. В технически смисъл думата се използва и за преобразуване на файлове, енергия или валути от един вид в друг.
