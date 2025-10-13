1 USD
Дума на деня: Финансов отчет

bTV Бизнес екип

Кога се използва понятието "финансов отчет"?

Финансовият отчет е основен инструмент за представяне на финансовото състояние и резултатите от дейността на едно предприятие за определен период от време. Той се изготвя в съответствие с приложимите счетоводни стандарти и принципи, за да осигури прозрачност, сравнимост и достоверност на финансовата информация.

Обикновено финансовият отчет включва основни компоненти като счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите (отчет за доходите), отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал. Всеки от тези елементи предоставя различен поглед върху финансовите аспекти на дейността например активи и пасиви, постъпления и разходи, както и движение на средства.

Финансовите отчети са ключови за вътрешни и външни потребители на информация ръководство, инвеститори, кредитори, държавни институции и други заинтересовани страни. Те служат като основа за анализ, планиране, вземане на решения и оценка на финансовото представяне и устойчивостта на предприятието.

