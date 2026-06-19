Дума на деня: Финансов ливъридж

Какво е "финансов ливъридж"?

Финансовият ливъридж представлява използването на привлечен капитал, като заеми или други форми на дълг, с цел увеличаване на възвръщаемостта за собствениците на дадена компания. Чрез него фирмите могат да финансират инвестиции и разширяване на дейността си, без да разчитат единствено на собствените си средства. Когато инвестициите носят доходност, по-висока от цената на заетия капитал, финансовият ливъридж може значително да увеличи печалбата.

Използването на финансов ливъридж обаче носи и рискове. В периоди на по-слаби приходи или икономически затруднения компаниите трябва да продължат да обслужват задълженията си по заемите, независимо от финансовите резултати. Това може да доведе до натиск върху паричните потоци и дори до финансови затруднения, ако нивото на задлъжнялост е прекалено високо.

Ето защо финансовият ливъридж се разглежда като инструмент, който може едновременно да увеличи както потенциалната печалба, така и риска за бизнеса. Инвеститорите и анализаторите често следят показателите за задлъжнялост на компаниите, за да оценят доколко ефективно и устойчиво използват привлечения капитал. Балансираният подход към финансовия ливъридж е ключов за дългосрочната финансова стабилност и растеж.