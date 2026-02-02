Дума на деня: Финансов контролинг

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Какво означава "финансов контролинг"?
Финансовият контролинг представлява система от дейности, насочени към планиране, координация и контрол на финансовите процеси в организацията. Чрез изготвяне на бюджети и финансови планове се създава рамка за ефективно разпределение и управление на ресурсите в съответствие със стратегическите цели.
Съществен елемент на финансовия контролинг е текущото наблюдение и анализ на финансовите резултати. Това включва проследяване на разходите и приходите, анализ на отклоненията между планирани и реални показатели, както и оценка на финансовото състояние и рентабилността на дейността.
На база на събраната и анализирана информация финансовият контролинг подпомага управленските решения, като предоставя надеждни данни, прогнози и сценарии за развитие. По този начин се осигурява финансова устойчивост, навременна реакция при рискове и по-добър контрол върху цялостната икономическа дейност.
