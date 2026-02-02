Дума на деня: Финансов контролинг

Какво означава "финансов контролинг"?

Финансовият контролинг представлява система от дейности, насочени към планиране, координация и контрол на финансовите процеси в организацията. Чрез изготвяне на бюджети и финансови планове се създава рамка за ефективно разпределение и управление на ресурсите в съответствие със стратегическите цели.

Съществен елемент на финансовия контролинг е текущото наблюдение и анализ на финансовите резултати. Това включва проследяване на разходите и приходите, анализ на отклоненията между планирани и реални показатели, както и оценка на финансовото състояние и рентабилността на дейността.

На база на събраната и анализирана информация финансовият контролинг подпомага управленските решения, като предоставя надеждни данни, прогнози и сценарии за развитие. По този начин се осигурява финансова устойчивост, навременна реакция при рискове и по-добър контрол върху цялостната икономическа дейност.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN