Дума на деня: Емисионна банка

Дума на деня: Емисионна банка

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава "емисионна банка"?

Емисионната банка е централната банка на една държава и има изключителното право да емитира националната валута банкноти и монети. Тя отговаря за поддържането на стабилността на паричната система и доверието в националните пари, като регулира паричното предлагане и контролира инфлацията.

Освен функцията си по емитиране на пари, емисионната банка провежда паричната политика чрез инструменти като основния лихвен процент, операциите на открития пазар и задължителните минимални резерви на търговските банки. Чрез тези механизми тя влияе върху кредитирането, икономическата активност и финансовата стабилност в страната.

Емисионната банка изпълнява и ролята на банка на банките“, като поддържа сметки на търговските банки и им осигурява ликвидност при необходимост. Освен това тя често е и банкер на държавата, управлява валутните резерви и упражнява надзор върху банковия сектор с цел предотвратяване на финансови кризи.

