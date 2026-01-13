Дума на деня: Емисионна банка

Какво означава "емисионна банка"?

Емисионната банка е централната банка на една държава и има изключителното право да емитира националната валута – банкноти и монети. Тя отговаря за поддържането на стабилността на паричната система и доверието в националните пари, като регулира паричното предлагане и контролира инфлацията.

Освен функцията си по емитиране на пари, емисионната банка провежда паричната политика чрез инструменти като основния лихвен процент, операциите на открития пазар и задължителните минимални резерви на търговските банки. Чрез тези механизми тя влияе върху кредитирането, икономическата активност и финансовата стабилност в страната.

Емисионната банка изпълнява и ролята на „банка на банките“, като поддържа сметки на търговските банки и им осигурява ликвидност при необходимост. Освен това тя често е и банкер на държавата, управлява валутните резерви и упражнява надзор върху банковия сектор с цел предотвратяване на финансови кризи.

