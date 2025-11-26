Дума на деня: Добавена стойност

Какво означава "добавена стойност"?

Добавената стойност представлява разликата между крайната стойност на продуктите или услугите, които едно предприятие предлага, и стойността на вложените в тях суровини, материали и външни услуги. Тя показва колко „нова стойност“ е създадена в производствения процес чрез труда, уменията и ресурсите на компанията.

Тази стойност включва приносът на работниците, управлението, технологиите и иновациите, които превръщат първичните ресурси в готов продукт или услуга, готови за пазара. По този начин добавената стойност е мярка за ефективността и продуктивността на предприятието.

Освен в икономиката на отделните фирми, добавената стойност има значение и за националната икономика, тъй като формира част от брутния вътрешен продукт (БВП). Чрез нея се измерва колко икономическа активност създава всяка компания или сектор, както и приносът ѝ към създаването на богатство в обществото.

