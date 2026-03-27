1 USD
1.1539 BGN
Петрол
107.5 $/барел
Bitcoin
$68,732.8
1 USD
1.1539 BGN
Петрол
107.5 $/барел
Bitcoin
$68,732.8
БГ Бизнес Дума на деня: Декакорн

Дума на деня: Декакорн

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "декакорн"?

Декакорн е термин, използван в бизнес и технологичната сфера за обозначаване на частна стартираща компания, чиято пазарна оценка надхвърля 10 милиарда щатски долара. Името произлиза от комбинацията на „дека“ (десет) и „еднорог“ (стартъп с оценка над 1 млрд. долара), което буквално означава „десет еднорога“.

Тези компании са изключително редки и значително по-малко на брой от еднорозите. Примери за декакорни включват турската платформа за електронна търговия Trendyol, която стана първият декакорн в Турция с оценка над 10 милиарда долара, а по-късно достигна над 16 милиарда. Други известни примери са финтех компаниите Klarna, Revolut и Checkout.com, както и OpenAI в сферата на изкуствения интелект. Следващата стъпка след декакорн е т.нар. „хектокорн“ — стартъп с оценка над 100 милиарда долара. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

