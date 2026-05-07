Дума на деня: Дългосрочен актив

Какво е "дългосрочен актив"?

Дългосрочният актив е имущество, което едно предприятие използва за продължителен период от време, обикновено над една година, с цел осъществяване на своята дейност. Тези активи не са предназначени за бърза продажба, а служат за производство, предоставяне на услуги или административни нужди. Към тях спадат сгради, машини, оборудване, превозни средства, както и нематериални активи като софтуер и патенти.

Основната характеристика на дългосрочните активи е, че те носят икономическа полза в бъдеще. Например производствена машина може да се използва години наред за изработка на продукция, а офис сграда – за управление на дейността на компанията. Поради продължителната им употреба стойността на тези активи постепенно намалява чрез процеса на амортизация.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

