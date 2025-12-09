Дума на деня: Брандинг

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Сърбин ще поеме ръководството на BMW
Договорът му като главен изпълнителен директор е до 2031 г.
Кога се използва понятието "брандинг"?
Брандингът представлява стратегически процес на изграждане и управление на идентичността на една марка – всичко, което я отличава и я прави разпознаваема в съзнанието на потребителите. Това включва визуални елементи като лого, цветове и дизайн, но и по-дълбоки аспекти като ценности, послания, мисия и дългосрочно позициониране. Основната цел е марката да бъде ясно разграничима от конкурентите и лесно разпознаваема във всички точки на контакт с аудиторията.
Освен визуалната идентичност, брандингът обхваща и емоционалната връзка между марката и нейните потребители. Той оформя начина, по който хората възприемат компанията – от асоциациите, които предизвиква, до доверието и лоялността, които изгражда. Успешният брандинг превръща марката от обикновен продукт или услуга в символ с определено значение и стойност в очите на аудиторията.
На стратегическо ниво брандингът включва планиране, комуникация и последователност в действията на марката във времето. Това означава всяко послание, кампания или взаимодействие да подчертава един и същ характер и ценности. По този начин брандингът не само привлича потребители, но и създава дългосрочна конкурентна устойчивост, като превръща марката в актив със собствена репутация и пазарна сила.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Договорът му като главен изпълнителен директор е до 2031 г.
Той е посетил едни и същи дестинации над 70 пъти за две години
Най-силно увеличение на цените се наблюдава между 2021 и 2022 година