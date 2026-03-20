×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1489 BGN
Петрол
102.12 $/барел
Bitcoin
$70,714.8
Последвайте ни
БГ Бизнес Дума на деня: Блокчейн

Дума на деня: Блокчейн

bTV Бизнес екип

Какво е "блокчейн"?

Блокчейн е технология за съхранение и предаване на данни по сигурен, прозрачен и децентрализиран начин. Представете си го като дигитален регистър или книга за записи, в която информацията се съхранява в „блокове“. Всеки блок съдържа определен брой транзакции или записи и е свързан с предишния блок чрез криптографски код, което го прави почти невъзможно да бъде променен без да се засегнат всички следващи блокове.

Тази структура позволява на различни участници в мрежата – например потребители, компании или институции – да споделят информация без нуждата от централен посредник като банка или правителство. Всяка промяна или нов запис трябва да бъде одобрена от мрежата чрез консенсусен механизъм, което гарантира сигурността и прозрачността на данните. 

Освен финансовите транзакции, блокчейнът се използва и за интелигентни договори, гласуване, управление на идентичност и защита на интелектуална собственост. Ключовата идея е, че информацията е публична, проверяема и устойчива на промени, което намалява риска от измами и грешки. С времето тази технология се смята за потенциален инструмент за много индустрии, тъй като осигурява сигурност, прозрачност и ефективност.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

