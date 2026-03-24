Дума на деня: База данни

Какво означава "база данни"?

Базата данни представлява организирана съвкупност от информация, съхранявана по структуриран начин, така че да може лесно да се търси, управлява и обработва. Тя позволява съхраняването на големи обеми данни – например за клиенти, продукти или финансови операции – като осигурява бърз достъп и ефективна работа с тях. Най-често данните са подредени в таблици, редове и колони, което улеснява тяхното използване.

За управлението на бази данни се използват специализирани системи, наречени системи за управление на бази данни (СУБД), като MySQL, PostgreSQL или Oracle. Те позволяват добавяне, редактиране, изтриване и извличане на информация чрез заявки, най-често с езика SQL. Съвременните бази данни могат да бъдат релационни или нерелационни (NoSQL), като изборът зависи от вида и обема на данните, както и от нуждите на конкретното приложение.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN