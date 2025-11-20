BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69865 BGN
Петрол
61.4 $/барел
Bitcoin
$87,026.6
Последвайте ни
1 USD
1.69865 BGN
Петрол
61.4 $/барел
Bitcoin
$87,026.6
БГ Бизнес Дума на деня: Банкрут

Дума на деня: Банкрут

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава "банкрут"?

Банкрутът представлява официално признато състояние, при което дадено лице, фирма или организация вече не е в състояние да изплаща дълговете си. Това означава, че наличните средства или активи не са достатъчни, за да покрият задълженията към кредитори.

Обявяването в банкрут обикновено става чрез съдебна процедура. Съдът преценява финансовото състояние на длъжника и решава как ще бъдат удовлетворени кредиторите чрез продажба на имущество, преструктуриране на задълженията или чрез изготвяне на специален план за разплащане.

Банкрутът не винаги е край, а понякога той дава възможност за ново начало. След приключване на процедурата длъжникът може да продължи дейността си при по-ясни и реалистични финансови условия, но често под по-строг контрол и с ограничени финансови възможности.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата