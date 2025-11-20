Дума на деня: Банкрут

Какво означава "банкрут"?

Банкрутът представлява официално признато състояние, при което дадено лице, фирма или организация вече не е в състояние да изплаща дълговете си. Това означава, че наличните средства или активи не са достатъчни, за да покрият задълженията към кредитори.

Обявяването в банкрут обикновено става чрез съдебна процедура. Съдът преценява финансовото състояние на длъжника и решава как ще бъдат удовлетворени кредиторите – чрез продажба на имущество, преструктуриране на задълженията или чрез изготвяне на специален план за разплащане.

Банкрутът не винаги е край, а понякога той дава възможност за ново начало. След приключване на процедурата длъжникът може да продължи дейността си при по-ясни и реалистични финансови условия, но често под по-строг контрол и с ограничени финансови възможности.

