Дума на деня: Банкрут

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Тръмп иска да разшири офшорното сондиране на въглеводороди
Планът предвижда сондиране в 34 концесии във водите на Мексиканския залив
Какво означава "банкрут"?
Банкрутът представлява официално признато състояние, при което дадено лице, фирма или организация вече не е в състояние да изплаща дълговете си. Това означава, че наличните средства или активи не са достатъчни, за да покрият задълженията към кредитори.
Обявяването в банкрут обикновено става чрез съдебна процедура. Съдът преценява финансовото състояние на длъжника и решава как ще бъдат удовлетворени кредиторите – чрез продажба на имущество, преструктуриране на задълженията или чрез изготвяне на специален план за разплащане.
Банкрутът не винаги е край, а понякога той дава възможност за ново начало. След приключване на процедурата длъжникът може да продължи дейността си при по-ясни и реалистични финансови условия, но често под по-строг контрол и с ограничени финансови възможности.
Преговорите с „Българска автомобилна индустрия“ са на финален етап
„Никакво лепене, никакви разходи за доставка, никакъв риск от фалшификация“, заяви говорителят на Австрийската народна партия