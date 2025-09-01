Дума на деня: Франчайз

Франчайзът е търговска концесия– вид отношения между пазарни субекти, при които едната страна (франчайзодател) предоставя при определени условия и срещу заплащане на друга фирма, желаеща да развива същата дейност (франчайзополучател) правото да използва разработен и успешен бизнес модел в определен вид бизнес. Това е развита форма на лицензиране, вид стратегически съюз, която обикновено се прилага от компании с престижна търговска марка и утвърден имидж.

Франчайзът не е обикновен бизнес, а много специфичен вид организация, която започва с франчайзодателя, който е собственик на бизнеса и който се стреми да го разшири в оригиналните му форма, функция и структура.

Тук влизат франчайзополучателите, които закупуват лицензите и правата за управление на бизнеса в неговата оригинална форма. Същевременно, тези лицензи гарантират, че търговската марка и името на оригиналния бизнес се спазват при всяко предприето действие.

Франчайзингът може да бъде:

производствен, при който франчайзополучателят има право сам да произвежда стоките, ползвайки предоставения му производствен опит, ноу-хау, търговски марки и други.

пласментен, при който франчайзополучателят има право само да разпространява стоките / услугите, произвеждани / извършвани от франчайзодателя.

франчайзинг на услуги, при който франчайзополучателят има право да извършва услугите на франчайзодателя.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN