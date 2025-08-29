Дума на деня: Нетна стойност

Какво означава "нетна стойност"?

Нетната стойност представлява финансовият резултат, който се получава, когато от общата стойност на всички активи се извадят всички задължения. Тя отразява колко реално „струва“ едно лице, семейство или компания, ако трябва незабавно да се покрият всички дългове. Нетната стойност може да бъде положителна или отрицателна, в зависимост от това дали активите надвишават задълженията, или обратно.

Изчисляването ѝ е сравнително просто:

Активи – Задължения = Нетна стойност.

В активите се включват всичко, което има стойност – имоти, спестявания, инвестиции, техника и т.н. В задълженията влизат ипотечни кредити, потребителски заеми, кредитни карти и други дългове. Този показател е широко използван както в личните финанси, така и в бизнеса, за да се оцени текущото финансово състояние и да се планират бъдещи действия.

Нетната стойност е особено важна, защото служи като инструмент за финансова оценка, поставяне на цели и дългосрочно планиране. При компании тя е показател за стабилност и привлекателност пред инвеститори. При физически лица помага да се проследи финансовият напредък и да се подобри управлението на личните финанси. Колкото по-висока е нетната стойност, толкова по-голяма е финансовата сигурност и способността за посрещане на бъдещи финансови предизвикателства.

