1 USD
1.67509 BGN
Петрол
67.08 $/барел
Bitcoin
$111,883.0
Последвайте ни
1 USD
1.67509 BGN
Петрол
67.08 $/барел
Bitcoin
$111,883.0
БГ Бизнес Дума на деня: Нетна стойност

Дума на деня: Нетна стойност

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава "нетна стойност"?

Нетната стойност представлява финансовият резултат, който се получава, когато от общата стойност на всички активи се извадят всички задължения. Тя отразява колко реално „струва“ едно лице, семейство или компания, ако трябва незабавно да се покрият всички дългове. Нетната стойност може да бъде положителна или отрицателна, в зависимост от това дали активите надвишават задълженията, или обратно.

Дума на деня: Инкасо

Изчисляването ѝ е сравнително просто:

Активи – Задължения = Нетна стойност.

В активите се включват всичко, което има стойност – имоти, спестявания, инвестиции, техника и т.н. В задълженията влизат ипотечни кредити, потребителски заеми, кредитни карти и други дългове. Този показател е широко използван както в личните финанси, така и в бизнеса, за да се оцени текущото финансово състояние и да се планират бъдещи действия.

Дума на деня: Нетен доход

Нетната стойност е особено важна, защото служи като инструмент за финансова оценка, поставяне на цели и дългосрочно планиране. При компании тя е показател за стабилност и привлекателност пред инвеститори. При физически лица помага да се проследи финансовият напредък и да се подобри управлението на личните финанси. Колкото по-висока е нетната стойност, толкова по-голяма е финансовата сигурност и способността за посрещане на бъдещи финансови предизвикателства.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата