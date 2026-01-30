BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1968 BGN
Петрол
67.2 $/барел
Bitcoin
$82,884.7
БГ Бизнес Дума на деня: Бизнес етика

Дума на деня: Бизнес етика

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "бизнес етика"?

Бизнес етиката представлява система от морални принципи и норми, които ръководят поведението на организациите и техните служители в бизнес среда. Тя определя кое е правилно и неправилно в отношенията с клиенти, партньори, конкуренти и обществото.

Основните принципи на бизнес етиката включват честност, прозрачност, отговорност и справедливост. Те подпомагат вземането на етични решения и предотвратяват практики като корупция, измами и нелоялна конкуренция.

