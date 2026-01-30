Дума на деня: Бизнес етика

Какво е "бизнес етика"?

Бизнес етиката представлява система от морални принципи и норми, които ръководят поведението на организациите и техните служители в бизнес среда. Тя определя кое е правилно и неправилно в отношенията с клиенти, партньори, конкуренти и обществото.

Основните принципи на бизнес етиката включват честност, прозрачност, отговорност и справедливост. Те подпомагат вземането на етични решения и предотвратяват практики като корупция, измами и нелоялна конкуренция.

