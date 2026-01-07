Дума на деня: Дигиталната трансформация

Какво представлява дигиталната трансформация?

Дигиталната трансформация представлява процес на интегриране на дигитални технологии във всички аспекти на дейността на една организация, което води до съществени промени в начина на работа, предоставянето на услуги и взаимодействието с клиенти. Тя не се изчерпва само с внедряване на нов софтуер или автоматизация, а изисква цялостна промяна в мисленето, културата и бизнес моделите.

В основата на дигиталната трансформация стоят технологии като облачни услуги, изкуствен интелект, големи масиви от данни, автоматизация и дигитални платформи. Те позволяват по-бързи процеси, по-добър анализ на информацията и по-персонализирани продукти и услуги. Организациите, които успешно прилагат тези решения, повишават ефективността си и реагират по-гъвкаво на промените на пазара.

