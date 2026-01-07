Дума на деня: Дигиталната трансформация

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Над тази сума за обмяна в евро се изисква предварителна заявка
От 1 януари еврото стана официалната валута в България
Какво представлява дигиталната трансформация?
Дигиталната трансформация представлява процес на интегриране на дигитални технологии във всички аспекти на дейността на една организация, което води до съществени промени в начина на работа, предоставянето на услуги и взаимодействието с клиенти. Тя не се изчерпва само с внедряване на нов софтуер или автоматизация, а изисква цялостна промяна в мисленето, културата и бизнес моделите.
В основата на дигиталната трансформация стоят технологии като облачни услуги, изкуствен интелект, големи масиви от данни, автоматизация и дигитални платформи. Те позволяват по-бързи процеси, по-добър анализ на информацията и по-персонализирани продукти и услуги. Организациите, които успешно прилагат тези решения, повишават ефективността си и реагират по-гъвкаво на промените на пазара.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
От 1 януари еврото стана официалната валута в България
За един ден са извършени около 300 проверки
Компанията е единственият официален и ексклузивен представител на марките от групата на DONGFENG за България и Сърбия