BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1707 BGN
Петрол
59.39 $/барел
Bitcoin
$92,695.4
Последвайте ни
1 USD
1.1707 BGN
Петрол
59.39 $/барел
Bitcoin
$92,695.4
БГ Бизнес Дума на деня: Дигиталната трансформация

Дума на деня: Дигиталната трансформация

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво представлява дигиталната трансформация?

Дигиталната трансформация представлява процес на интегриране на дигитални технологии във всички аспекти на дейността на една организация, което води до съществени промени в начина на работа, предоставянето на услуги и взаимодействието с клиенти. Тя не се изчерпва само с внедряване на нов софтуер или автоматизация, а изисква цялостна промяна в мисленето, културата и бизнес моделите.

В основата на дигиталната трансформация стоят технологии като облачни услуги, изкуствен интелект, големи масиви от данни, автоматизация и дигитални платформи. Те позволяват по-бързи процеси, по-добър анализ на информацията и по-персонализирани продукти и услуги. Организациите, които успешно прилагат тези решения, повишават ефективността си и реагират по-гъвкаво на промените на пазара.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата