Дума на деня: Конкуренция

Кога се използва понятието "конкуренция"?

Бизнес конкуренцията е съревнованието между организации, които предлагат сходни продукти или услуги, или които се насочват към една и съща аудитория от потребители. Компаниите се конкурират, за да привлекат и задържат клиенти, да увеличат приходите си и да спечелят по-голям пазарен дял.

Високата степен на бизнес конкуренция може да е знак за здравословен и печеливш пазар и често подобрява общото качество на наличните продукти и услуги, като насърчава организациите да оптимизират дейността си, да удовлетворяват нуждите на клиентите си и да развиват отношенията си с тях.

Видове бизнес конкуренция

Пряка конкуренция

Преките конкуренти са марки или компании, които предлагат едни и същи продукти или услуги на една и съща целева аудитория. Две организации са в пряка конкуренция, ако:

оперират в една и съща индустрия

предлагат идентични или сходни продукти/услуги

насочват се към една и съща група потребители

удовлетворяват една и съща потребителска нужда

използват еднакви канали за дистрибуция

Косвена конкуренция

Косвените конкуренти предлагат различни продукти или услуги, които обаче удовлетворяват една и съща потребителска потребност. Например, заведение за бързо хранене и ресторант на блок маса предлагат различен тип продукт, но и двете задоволяват нуждата от храна. Две компании са косвени конкуренти, ако:

оперират в една и съща индустрия

задоволяват една и съща потребност

насочват се към една и съща аудитория

Заместваща конкуренция

Заместващите конкуренти са марки или компании, които могат напълно да изместят съществуващи организации, като предлагат нови продукти или услуги, удовлетворяващи по-добре потребителските нужди.

Класически пример е навлизането на мобилните телефони, които постепенно замениха стационарните, тъй като осигуряват същата функционалност по-удобно и ефективно. Една организация е заместващ конкурент, ако предлага съществуващ продукт или услуга по нов, иновативен начин, който удовлетворява по-добре нуждите на потребителите.

