Дума на деня: Придобиване

Какво означава думата "придобиване"?

Придобиването е бизнес сделка, при която една компания купува друга компания или контролен дял от нея. Това обикновено се случва чрез закупуване на повече от 50% от акциите, което дава възможност на купувача да контролира управлението и дейността на придобития бизнес. След придобиването новият собственик може да взема решения, свързани с развитието, инвестициите и стратегията на компанията.

Компаниите прибягват до придобивания по различни причини. Често целта е разширяване на дейността, навлизане на нови пазари или увеличаване на пазарния дял. Понякога чрез придобиване бизнесът получава достъп до нови технологии, клиенти или ресурси. В други случаи това е начин да се намали конкуренцията или да се подобри ефективността на компанията.

Придобиванията могат да бъдат доброволни или враждебни. При доброволното придобиване двете компании се съгласяват със сделката и работят заедно по нея. При враждебното придобиване обаче купувачът се опитва да поеме контрол без съгласието на ръководството, като директно изкупува акции от акционерите. Това често води до напрежение между двете страни и включва опити на ръководството да блокира сделката. Най-често обаче придобиванията се извършват със съгласието на двете страни.

