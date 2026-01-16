Дума на деня: Банков посредник

Какво означава "банков посредник"?

Банковият посредник е лице или организация, която действа като връзка между банката и клиента при предлагането на банкови продукти и услуги. Неговата основна роля е да улесни достъпа до финансови продукти като кредити, депозити, платежни услуги и застраховки, без самият посредник да е банка.

Дейността на банковия посредник включва консултиране на клиенти, представяне и разясняване на условията по различни банкови продукти, както и съдействие при подготовката и подаването на необходимите документи. Посредникът работи съгласно законовите изисквания и обикновено има договор с една или повече банки, чиито продукти предлага.

Чрез банковите посредници клиентите получават по-лесно сравнение на оферти и по-добра ориентация във финансовите условия, а банките разширяват обхвата си до повече потребители.

