Дума на дена: Ликвидни активи

Какво означават ликвидните активи?

Ликвидните активи са онези ресурси, които могат бързо и лесно да бъдат превърнати в пари в брой без значителна загуба на стойност. Най-типичните примери включват налични парични средства, банкови депозити, краткосрочни финансови инструменти и ценни книжа, които се търгуват активно на пазара. Основната характеристика на тези активи е високата им ликвидност – способността да се използват незабавно за покриване на текущи задължения.

Във финансовото управление ликвидните активи играят ключова роля за поддържането на стабилността на една компания или домакинство. Те осигуряват необходимата гъвкавост за посрещане на неочаквани разходи, изплащане на краткосрочни дългове и поддържане на нормалната оперативна дейност. Наличието на достатъчно ликвидни средства е показател за добра финансова дисциплина и намалява риска от неплатежоспособност.

Въпреки предимствата си, ликвидните активи обикновено носят по-ниска доходност в сравнение с по-дългосрочните инвестиции като недвижими имоти или акции. Затова управлението им изисква баланс между сигурност и доходност. Оптималното съотношение зависи от целите на инвеститора или организацията, както и от икономическата среда и нивото на поетия риск.