Добрич продължава да е лидер по цени на земеделска земя

Земята в областта е със 108% по-скъпа от средната за страната

Цената на земеделската земя остава най-висока в област Добрич и през 2024 г., сочат данните на Териториалното статистическо бюро Североизток. Областта е на челна позиция в страната и по нива на изплатените наеми за ползване на земеделска земя.

Средната цена на сделките с ниви в област Добрич през 2024 г. достига 3 531 лв. за декар, което е с 2,5% по-малко в сравнение с предходната година. Спрямо средната цена за страната обаче нивите в област Добрич са по-скъпи с над 108 на сто.

Средната цена за наем/аренда на земеделска земя в област Добрич през 2024 година е 92 лв. Тук също областта е на първо място в страната, където средната цена за наем на декар е 60 лв.