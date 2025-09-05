1 USD
1.67926 BGN
Петрол
66.46 $/барел
Bitcoin
$111,668.0
Последвайте ни
1 USD
1.67926 BGN
Петрол
66.46 $/барел
Bitcoin
$111,668.0
БГ Бизнес Добрич продължава да е лидер по цени на земеделска земя

Добрич продължава да е лидер по цени на земеделска земя

bTV Бизнес екип

Земята в областта е със 108% по-скъпа от средната за страната

Цената на земеделската земя остава най-висока в област Добрич и през 2024 г., сочат данните на Териториалното статистическо бюро Североизток. Областта е на челна позиция в страната и по нива на изплатените наеми за ползване на земеделска земя.
 
Средната цена на сделките с ниви в област Добрич през 2024 г. достига 3 531 лв. за декар, което е с 2,5% по-малко в сравнение с предходната година. Спрямо средната цена за страната обаче нивите в област Добрич са по-скъпи с над 108 на сто.
Франсоаз Бетанкур Майерс - красотата, която дава милиарди
Най-висока е цената на земята в община Каварна – 4 419 лв., а най-ниска в община Балчик – 2 856 лв., предаде БНР. Средната цена за наем/аренда на земеделска земя в област Добрич през 2024 година е 92 лв. Тук също областта е на първо място в страната, където средната цена за наем на декар е 60 лв.
Франсоаз Бетанкур Майерс - красотата, която дава милиарди
Най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община Балчик - 108 лева. След нея са общините Добрич град и Добрич-селска - по 95 лв. на декар.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата