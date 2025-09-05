Добрич продължава да е лидер по цени на земеделска земя

Земята в областта е със 108% по-скъпа от средната за страната
Цената на земеделската земя остава най-висока в област Добрич и през 2024 г., сочат данните на Териториалното статистическо бюро Североизток. Областта е на челна позиция в страната и по нива на изплатените наеми за ползване на земеделска земя.
Средната цена на сделките с ниви в област Добрич през 2024 г. достига 3 531 лв. за декар, което е с 2,5% по-малко в сравнение с предходната година. Спрямо средната цена за страната обаче нивите в област Добрич са по-скъпи с над 108 на сто.
Най-висока е цената на земята в община Каварна – 4 419 лв
., а най-ниска в община Балчик – 2 856
лв., предаде БНР.
Средната цена за наем/аренда на земеделска земя в област Добрич през 2024 година е 92 лв
. Тук също областта е на първо място в страната, където средната цена за наем на декар е 60 лв
.
Най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община Балчик - 108 лева
. След нея са общините Добрич град и Добрич-селска - по 95 лв. на декар
.
