„Дизайнер на годината 2026“ написа история-първата в света награда за хуманоиден робот бе връчена в София

На 15 юни в хотел Хилтън София се проведе церемонията по връчването на годишните награди „Дизайнер на годината 2026“ – събитие, което тази година не само отличи най-добрите постижения в различните направления на дизайна, но и написа нова страница в световната история на иновациите.

Най-голямата сензация на вечерта безспорно беше връчването на специалната награда Best Robotic Design в категория „Продуктов дизайн“ на хуманоидния робот Роберт. Той и неговите създатели от RB Labs бяха наградени лично от организаторката Ирина Папазова. Така „Дизайнер на годината 2026“ се превърна в първата церемония в света, която официално отличава хуманоиден робот с награда за дизайн.

Отличието бе присъдено за изключителното съчетание на иновативни технологии, функционалност, инженерна мисъл и съвременен продуктов дизайн. Роберт впечатли гостите със своето присъствие и възможности, превръщайки се в една от най-коментираните личности на вечерта. С връчването на наградата организаторите от Асоциация на Модните Агенции в България отправиха силно послание към бъдещето – бъдеще, в което дизайнът, роботиката и изкуственият интелект работят заедно и създават нови стандарти за иновации. Историческото отличие постави България на световната карта като домакин на първото подобно признание, връчено на хуманоиден робот.

Церемонията събра на едно място водещи дизайнери, архитекти, творчески студиа, представители на бизнеса, медиите и обществения живот. Водещ на събитието бе Боряна Баташова, която приветства гостите и участниците в престижния форум.

Сред официалните гости бяха представители на светския, политическия и бизнес елит на България, сред които Цветан Цветанов, проф. Любомир Стойков, Гена Събева, Наталия Гуркова, Елена Ангелова, Миглена Николова, Поля Кинова,Мила Захариева и още много общественици, предприемачи, артисти, дизайнери и представители на медиите. Специален международен гост на церемонията беше румънската дизайнерка Oana Berce, която представи своята най-нова колекция пред публиката. Със своята елегантна визия, модерни силуети и актуални дизайнерски решения тя предизвика огромен интерес и заслужени аплодисменти от гостите. Нейното участие допринесе за международния престиж на събитието и превърна модното представяне в един от най-впечатляващите акценти на вечерта.

Бляскавата атмосфера, впечатляващите дизайнерски проекти, международното участие и историческото отличие за хуманоидния робот Роберт превърнаха „Дизайнер на годината 2026“ в едно от най-запомнящите се събития в културния, бизнес и светски календар на годината.

Тази година отличията бяха връчени на изявени представители на различните направления в дизайна, които със своя талант, професионализъм и иновативен подход допринасят за развитието на българската творческа индустрия.

Категория „Интериорен и екстериорен дизайн“

Къща за гости Едно време- Best Boutique Hotel Design Bar Regale- Best Bar Design Restaurant Eden-Best Restaurant Design Stephannie Yovev design- Best Interior Design Комплекс „Ханче Боаза“-Best Traditional Architecture Design

Категория „Моден дизайн“

VARTANE- Best New Fashion Brand ILIA ILIEV- Best Kids Couture Design TERRY’S- Best Ethno Couture Design BACHVAROV COUTURE– Best Men’s Couture Design BOLD ATELIER – Best Boutique Luxury Design NF MEISON DE COUTURE- Best Woman Couture Design

Категория „Графичен и дигитален дизайн“

HALF WALK- Best Fashion Event Branding PORTFOLIO- Best Company Branding BG- Best Streaming Platform Design

Категория „Продуктов дизайн“

Бижу Его- Best Jewelry Design RB Labs- Best Robotics Design

Организаторите подчертаха, че мисията на наградите „Дизайнер на годината“ е да насърчават развитието на дизайна като важен двигател на културното и икономическото развитие на България, като отличават личности, студиа и брандове, които създават иновативни, устойчиви и естетически значими проекти.

Събитието се реализира с подкрепата на партньорите Д-р Каляшева, Christian of Roma, Hilton Sofia, Катерина Велинова Make Up , H1 Event Agency, Hi Life Media и Code Fashion Media.

С успешното си издание през 2026 година наградите „Дизайнер на годината“ затвърдиха позицията си като престижна платформа за признание на творческите постижения и доказаха, че България може да бъде сцена както на талант, креативност и високи професионални стандарти, така и на исторически събития, които привличат вниманието далеч извън границите на страната