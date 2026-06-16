България е сред трите страни с най-нисък дял на незаетите работни места в ЕС

В кои страни е отчетен най-висок дял?

Делът на свободните работни места в еврозоната през първото тримесечие на 2026 г. е 2,3 на сто, което представлява слабо повишение спрямо 2,2 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г., но е спад спрямо отчетените 2,4 на сто през първото тримесечие на 2025 г., показват най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта ѝ, цитирано от БТА.

В целия ЕС през първите три месеца на 2026 г. равнището на незаетите работни места е 2,1 на сто - без промяна спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. и леко понижение спрямо 2,2 на сто през първото тримесечие на миналата година.

В ЕС нивото на незаетите работни места през първото тримесечие на 2026 г. е 1,8 на сто в промишлеността и строителството и 2,3 на сто в сектора на услугите. В еврозоната равнището е 2 на сто в промишлеността и строителството и 2,4 на сто в сектора на услугите.

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Сред страните членки, за които има налични данни, най-високият дял свободни работни места през първото тримесечие на 2026 г. е отчетен в Нидерландия - 4 на сто, Белгия - 3,4 на сто, Малта - 3,3 на сто и Австрия - 3,1 на сто.

Най-нисък дял незаети работни места през същия период се наблюдава в Румъния - 0,6 на сто, Полша - 0,8 на сто, следвани от България, Испания и Словакия - по 0,9 на сто и за трите държави

Делът незаети работни места през първото тримесечие на годината в България нараства спрямо последното тримесечие на 2025 г. (0,8 на сто) и остава без промяна спрямо периода януари-март м.г.

Спрямо същото тримесечие на 2025 година делът на свободните работни места нараства в три страни членки, остава без промяна в осем страни и намалява в 16 държави членки. Най-голямо увеличение се наблюдава в Малта (+0,4 пр. п.), следвана от и Португалия и Словения (по 0,2 пр. п. за двете държави). Най-голямо намаление се наблюдава в Белгия (-0,7 пр. п.), Австрия (-0,5 пр. п.), както и в Дания и Италия (-0,4 пр. п. и за двете) и Франция (-0,3 пр. п.).

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Най-значително равнище на свободните работни места в ЕС и в еврозоната е отчетена в сектор „Административни и помощни дейности“, към който спадат и агенциите за временна заетост (3,1 на сто в ЕС и 3,2 на сто в еврозоната), в сектор „Хотелско-ресторантьорски дейности“ (3 на сто в ЕС и 3,2 на сто в еврозоната). Следват сектор „Строителство“ (2,8 на сто в ЕС и 3,1 на сто в еврозоната), „Информация и комуникации“ (2,6 на сто в ЕС и 2,8 на сто в еврозоната) и сектор „Професионални, научни и технически дейности“ (2,4 на сто в ЕС и 2,5 на сто в еврозоната).