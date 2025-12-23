Депозитите на домакинствата у нас преминаха границата от 100 млрд. лева

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
4 нови позиции в човешките ресурси, родени от AI
Компаниите предлагат по-високи заплати и търсят специалисти с опит в данните
Каква е прогнозата на БНБ
Депозитите на домакинствата в българската банкова система преминаха границата от 100 млрд. лева, сочат данните на Българската народна банка (БНБ) към края на месец ноември, цитирано от БТА.
Общата сума на депозитите на домакинствата (и НТООД) към края на края на единадесетия месеца на 2025 година достига 100,88 млрд. лева (45,9% от прогнозния брутен вътрешен продукт), като нараства с приблизително 2,9 млрд. лева спрямо преходния месец. На годишна база сумата бележи ръст от 15,8 на сто, което в номинално изражение възлиза на около 13,7 млрд. лева. За сравнение, към края на ноември 2024 година депозитите на домакинствата у нас са достигали 87,105 млрд. лева, сочи справка на БТА в данните на БНБ.
Към края на ноември 2025 г. фирмите в България държат 48,619 млрд. лева по банките. Това е около 22% от БВП на страната. Сравнено с предходната година, тези депозити са се увеличили с 8,9%.
Финансовите компании (например инвестиционни или застрахователни дружества) имат 4,592 млрд. лева в банки, което е 2,1% от БВП. Тези депозити са нараснали с 19,6% спрямо миналата година.
Към края на ноември 2025 г. всички депозити на неправителствения сектор (т.е. фирми + домакинства + финансови предприятия) достигат 154,09 млрд. лева, което е 70,2% от БВП. На годишна база те са се увеличили с 13,6%.
Българската народна банка очаква, че растежът на депозитите ще се ускори и ще достигне 15,7% до края на 2025 г. Причината е, че преди България да се присъедини към еврозоната, хора и фирми вероятно ще влагат повече пари в банки, за да могат лесно да ги превалутират в евро.
Някои банки обявиха, че през 2025 г. няма да събират такси при внасяне на левове по сметка или в банкомат. След присъединяването към еврозоната тези левове автоматично ще се конвертират в евро. Това също стимулира хора и фирми да държат повече пари в банки.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Компаниите предлагат по-високи заплати и търсят специалисти с опит в данните
По данни на местни търговци мярката е предприета превантивно, с цел да се избегнат евентуални обърквания
Ето как да се предпазим