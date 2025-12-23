Депозитите на домакинствата у нас преминаха границата от 100 млрд. лева

Каква е прогнозата на БНБ

Депозитите на домакинствата в българската банкова система преминаха границата от 100 млрд. лева, сочат данните на Българската народна банка (БНБ) към края на месец ноември, цитирано от БТА.

Каква е общата сума?

Общата сума на депозитите на домакинствата (и НТООД) към края на края на единадесетия месеца на 2025 година достига 100,88 млрд. лева (45,9% от прогнозния брутен вътрешен продукт), като нараства с приблизително 2,9 млрд. лева спрямо преходния месец. На годишна база сумата бележи ръст от 15,8 на сто, което в номинално изражение възлиза на около 13,7 млрд. лева. За сравнение, към края на ноември 2024 година депозитите на домакинствата у нас са достигали 87,105 млрд. лева, сочи справка на БТА в данните на БНБ.

Депозитите на фирмите (нефинансовия бизнес)

Към края на ноември 2025 г. фирмите в България държат 48,619 млрд. лева по банките. Това е около 22% от БВП на страната. Сравнено с предходната година, тези депозити са се увеличили с 8,9%.

Депозитите на финансовите предприятия

Финансовите компании (например инвестиционни или застрахователни дружества) имат 4,592 млрд. лева в банки, което е 2,1% от БВП. Тези депозити са нараснали с 19,6% спрямо миналата година.

Общо за неправителствения сектор

Към края на ноември 2025 г. всички депозити на неправителствения сектор (т.е. фирми + домакинства + финансови предприятия) достигат 154,09 млрд. лева, което е 70,2% от БВП. На годишна база те са се увеличили с 13,6%.

Прогноза на БНБ

Снимка: iStock

Българската народна банка очаква, че растежът на депозитите ще се ускори и ще достигне 15,7% до края на 2025 г. Причината е, че преди България да се присъедини към еврозоната, хора и фирми вероятно ще влагат повече пари в банки, за да могат лесно да ги превалутират в евро.

Някои банки обявиха, че през 2025 г. няма да събират такси при внасяне на левове по сметка или в банкомат. След присъединяването към еврозоната тези левове автоматично ще се конвертират в евро. Това също стимулира хора и фирми да държат повече пари в банки.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN