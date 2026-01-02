BGN → EUR
БГ Бизнес Ден 2 в евро: Основните разплащания в обектите към момента са в лева

Ден 2 в евро: Основните разплащания в обектите към момента са в лева

bTV Бизнес екип

През януари рестото ще се връща в евро

Втори ден, след като еврото стана официалната валута на България, основните разплащания в обектите ни към момента са в лева. Това казва финансовият директор на веригата "Кауфланд" Цветомир Узунов. Той допълни, че клиентите плащат в лева, а получават рестото си в евро, съобщава БТА. 

Той уверява, че хипермаркетите от веригата имат достатъчно евро, за да връщат на клиентите. По думите му има и случаи, при които клиенти плащат с банкноти от по 100 лева за малки сметки, но те също получават рестото си в евро.

Снимка: bTV

На касите за самообслужване към момента се плаща единствено с карти. Узунов добави, че най-вероятно през януари плащанията там ще са само с карта, но в зависимост от обстоятелства може да се обмисли и плащането с банкноти. 

Припомняме, че до 8 август 2026 г. цените на всички стоки и услуги трябва да бъдат обозначени в лева и в евро като изискването е цените да са изписани с еднакъв шрифт, размер и цвят. Според представителя на Националната агенция за приходите (НАП) със сигурност ще има неволни грешки при търговците и при потребителите през януари, така че най-добре е да се плаща с карта през този период. 

