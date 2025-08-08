Държавата ще се опита да връща българи от чужбина като им дава по 10 000 лева на човек

Програмата ще помага и на българи, които вече са у нас, но искат да се преместят в по-малки населени места

Все повече българи зад граница поглеждат отново към родината. Сега държавата прави нов опит да ги върне – с финансова подкрепа и обещание за ново начало. Програмата на социалното министерство „Избирам България“ предлага еднократна помощ до 10 000 лева на човек, който се премести и започне работа у нас. Но дали това е достатъчно?

Марина Павлова напуска Варна преди осем години и заживява със семейството си в Кьолн. Днес работи като медицинска сестра в неврологичното отделение на университетската болница. Харесва й редът и спокойствието в Германия, но признава, че България й липсва.

"Особено след ваканция във Варна, накрая на ваканцията винаги съм с единия крак в България, а с другия - тук. Не е точно мъка по родината тази носталгия. Когато се прибера в България, моята кръв, моето ДНК вибрира на някаква друга музика, на друга тоналност, която тук не може да ме достигне. Не е моят концерт тук", казва Марина пред БНТ.

Само в Европейския съюз живеят над 800 000 българи. Новата инициатива на Министерството на труда и социалната политика е насочена към тях – и към българи, които вече са у нас, но искат да се преместят в по-малки населени места. Целта: да се смекчи демографският срив и да се отговори на недостига на работна ръка.

"Тази програма решава проблема с недостига и намаляването на населението в България, като пилотен проект, който е част от множеството мерки в областта на демографската политика", обяснява Наталия Ефремова, зам.-министър на труда и социалната политика.

Програмата е на стойност 66,5 млн. лв., основно финансирани от европейски средства. Предвидена е финансова помощ между 5 000 и 10 000 лева на човек, както и допълнителни стимули за наем, транспорт, заетост и курсове по български език. От септември кандидатите ще могат да подават документи през сайта на Агенцията по заетостта.

„С нас ще работи Агенцията по заетостта, която ще помага на участниците да си намерят работа, ще ги насочва към различни мерки и ще посредничи при контакт с работодатели“, казва Ефремова.

