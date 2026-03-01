×

Честита Баба Марта!

Честита Баба Марта!

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Днес, на 1 март, по стара българска традиция си пожелаваме здраве, късмет и ново начало. Нека червено-белите мартенички, които си разменяме в чест на Баба Марта, ви донесат сила, топлина и надежда през цялата година.

Пожелаваме ви пролетта да влезе в домовете и сърцата ви с повече усмивки, светли дни и споделени мигове. Нека бъдете здрави, вдъхновени и обединени – така, както традициите ни събират и ни напомнят кои сме.

Благодарим ви, че сте част от нашата общност.
Честита Баба Марта! 

