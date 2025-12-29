BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.65945 BGN
Петрол
60.97 $/барел
Bitcoin
$90,045.9
Последвайте ни
1 USD
1.65945 BGN
Петрол
60.97 $/барел
Bitcoin
$90,045.9
БГ Бизнес ChatGPT определи ТОП 5 най-успешни млади предприемачи у нас за 2025 г.

ChatGPT определи ТОП 5 най-успешни млади предприемачи у нас за 2025 г.

bTV Бизнес екип

Eто кои са те

Няколко дни преди края на 2025 г. смело може да твърдим, че България се утвърждава като страна с изключително много млади и амбициозни предприемачи. Ето кои са ТОП 5 най-успешни млади български предприемачи, според ChatGPT, които впечатляват с иновации, устойчив растеж през 2025 г.

1. Атанас Пелтеков

Снимка: Facebook/Instagram

Атанас е млад предприемач, който до 21‑годишна възраст постигна значителни финансови успехи и изгражда собствен бранд. Той е пример за новото поколение предприемачи, които комбинират бранд, бизнес и влияние. Създадената от него марка Hyper Clothing и активното му онлайн присъствие го превръщат в един от най-разпознаваемите млади бизнес лидери у нас.

2. Цвети Василева 

Снимка: Facebook/Instagram

Цвети Василева e пример за мултибизнес модел – дигитална маркетингова агенция, собствени брандове и силна онлайн общност. Тя е сред най-влиятелните млади жени в българския бизнес през 2025 г.

ChatGPT определи ТОП 5 най-успешни млади предприемачи в България

3. Ивелина Чоева-Кадиева

Снимка: Facebook/Instagram

Създателката на социалното приложение Zateb и част от Forbes 30 под 30, Ивелина попада в класацията заради способността си да превръща социален проблем в устойчив бизнес модел.

4. Неда Кънева и Ева Василева

Двете предприемачки стоят зад проекта „Look and see Plovdiv“, който решава реален проблем за туристите – съхранение на багаж. Проектът им печели награди и внимание като практична и печеливша бизнес идея.

ChatGPT определи ТОП 5 най-евтини коледни дестинации

5. Екипът на BioBliss

Снимка: Facebook/Instagram

ChatGPT включва и екипа зад BioBliss – млади предприемачи, разработващи екологични батерии от биологични отпадъци. Те са отличени като Best Youth Startup in Bulgaria 2025 и са символ на зеления бизнес в България. Може да гледате момичетата от BioBliss в интервю за bTV Бизнес новините тук: 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата