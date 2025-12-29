ChatGPT определи ТОП 5 най-успешни млади предприемачи у нас за 2025 г.

Eто кои са те
Няколко дни преди края на 2025 г. смело може да твърдим, че България се утвърждава като страна с изключително много млади и амбициозни предприемачи. Ето кои са ТОП 5 най-успешни млади български предприемачи, според ChatGPT, които впечатляват с иновации, устойчив растеж през 2025 г.
1. Атанас Пелтеков
Снимка:
Facebook/Instagram
Атанас е млад предприемач, който до 21‑годишна възраст постигна значителни финансови успехи и изгражда собствен бранд. Той е пример за новото поколение предприемачи, които комбинират бранд, бизнес и влияние. Създадената от него марка Hyper Clothing и активното му онлайн присъствие го превръщат в един от най-разпознаваемите млади бизнес лидери у нас.
2. Цвети Василева
Снимка:
Facebook/Instagram
Цвети Василева e пример за мултибизнес модел – дигитална маркетингова агенция, собствени брандове и силна онлайн общност. Тя е сред най-влиятелните млади жени в българския бизнес през 2025 г.
3. Ивелина Чоева-Кадиева
Снимка:
Facebook/Instagram
Създателката на социалното приложение Zateb и част от Forbes 30 под 30, Ивелина попада в класацията заради способността си да превръща социален проблем в устойчив бизнес модел.
4. Неда Кънева и Ева Василева
Двете предприемачки стоят зад проекта „Look and see Plovdiv“, който решава реален проблем за туристите – съхранение на багаж. Проектът им печели награди и внимание като практична и печеливша бизнес идея.
5. Екипът на BioBliss
Снимка:
Facebook/Instagram
ChatGPT включва и екипа зад BioBliss – млади предприемачи, разработващи екологични батерии от биологични отпадъци. Те са отличени като Best Youth Startup in Bulgaria 2025 и са символ на зеления бизнес в България. Може да гледате момичетата от BioBliss в интервю за bTV Бизнес новините тук:
