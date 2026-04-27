Цените на имотите в този квартал в София скочиха над 3 пъти за 6 години

bTV Бизнес екип

Какви са били цените за кв.м. през 2019 г.?

Анализ на данните от платформата „Знам цените“ разкрива неочакван лидер по поскъпване сред столичните квартали. Докато София традиционно се свързва с високи цени в центъра и южните райони, най-големият скок е регистриран в „Красна поляна 3“.

Какви са били цените?

Снимка: Знам цените

Ако през 2019 г. инвестицията в този район е изглеждала като достъпна алтернатива, днес цифрите разказват съвсем различна история. Статистическите данни показват, че през 2019 г. цените са стигали 832 €/кв.м, средната цена през 2025 г. е 2552 €/кв.м. Процентната промяна от 2019 г. насам е 206,73%.

Какво означава това за купувачите днес?

Скокът в цените пренареди класацията на софийските квартали. Към 2025 г. „Красна поляна 3“ заема 32-ро място по скъпотия в София. За да придобием по-ясна представа за финансовото изражение на този ръст, нека разгледаме среден тип жилище:

За апартамент от 75 кв.м. в този район, купувачите днес трябва да предвидят бюджет от приблизително 191 400 евро.

Данните от „Знам цените“ подчертават тенденция, при която райони с по-ниска стартова база бързо догонват средните нива за столицата. Дали този темп на растеж ще се запази, или пазарът в „Красна поляна 3“ е достигнал своя пик, предстои да видим в следващите периоди на имотния цикъл.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Защо българските онлайн търговци губят клиенти в последната секунда?
Борислава Кирилова

Ипотека без риск: Колко кредит можем да си позволим наистина?
Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

