Цените на имотите в този квартал в София скочиха над 3 пъти за 6 години

Какви са били цените за кв.м. през 2019 г.?

Анализ на данните от платформата „Знам цените“ разкрива неочакван лидер по поскъпване сред столичните квартали. Докато София традиционно се свързва с високи цени в центъра и южните райони, най-големият скок е регистриран в „Красна поляна 3“.

Какви са били цените?

Снимка: Знам цените

Ако през 2019 г. инвестицията в този район е изглеждала като достъпна алтернатива, днес цифрите разказват съвсем различна история. Статистическите данни показват, че през 2019 г. цените са стигали 832 €/кв.м, средната цена през 2025 г. е 2552 €/кв.м. Процентната промяна от 2019 г. насам е 206,73%.

Какво означава това за купувачите днес?

Скокът в цените пренареди класацията на софийските квартали. Към 2025 г. „Красна поляна 3“ заема 32-ро място по скъпотия в София. За да придобием по-ясна представа за финансовото изражение на този ръст, нека разгледаме среден тип жилище:

За апартамент от 75 кв.м. в този район, купувачите днес трябва да предвидят бюджет от приблизително 191 400 евро.

Данните от „Знам цените“ подчертават тенденция, при която райони с по-ниска стартова база бързо догонват средните нива за столицата. Дали този темп на растеж ще се запази, или пазарът в „Красна поляна 3“ е достигнал своя пик, предстои да видим в следващите периоди на имотния цикъл.