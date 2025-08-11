Цената на потребителската кошница продължава да се повишава

Кои продукти поскъпват най-много?

Потребителската кошница у нас е поскъпнала с 1 лев само за седмица, достигайки 98 лева, обяви на пресконференция председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов. Въпреки това той увери, че пазарът остава стабилен, без наличие на външни шокове, а ценовите колебания отразяват типичната сезонна динамика за август.

Повишението в стойността на кошницата е резултат от едновременното покачване на цените на някои пресни плодове и зеленчуци, както и на основни хранителни продукти, въпреки наличието на продукти със спад в цените, предава БГ НЕС.

Плодове и зеленчуци

В групата на плодовете и зеленчуците наблюдаваме разнопосочни движения. Дините поевтиняват с 5 стотинки, прасковите – с 9, морковите – с 8, а зелето – с 2. Зелен пипер и лук също отбелязват спад с по няколко стотинки. От друга страна, ръст в цените има при доматите (+16 ст.), краставиците (+27 ст.), лимоните (+20 ст.) и ябълките (+5 ст.). Макар и в малки граници, тези поскъпвания допринасят за общото увеличение на разходите за прясна продукция. Най-ярък пример е скокът на лимоните, които в сравнение с май поскъпват с над 1 лев, достигайки 4,15 лв./кг.

Месо

Свинското месо поскъпва с 12 стотинки на едро, пилешкото с 4, а сиренето и олиото – с по 5. Също така, киселото и прясното мляко се търгуват на малко по-високи цени. Сред продуктите с понижение са маслото (минус 9 ст.), кашкавалът (минус 18 ст.), фасулът (минус 4 ст.), както и захарта, оризът, брашното и яйцата – макар и с по символична стотинка. Като цяло, ценовите отклонения в тази категория остават умерени, без сериозни сътресения на пазара.

Брашно, захар и олио

Продукти като брашното, олиото, фасулът и захарта бележат стабилен спад. Например, захарта е поевтиняла от 1,87 на 1,83 лв./кг, а фасулът – от 4,35 на 4,17 лв./кг. При сиренето и кашкавала обаче има противоположно движение – докато сиренето е леко поскъпнало, кашкавалът е поевтинял значително с почти 90 ст. на килограм. Интересен е случаят с яйцата и млякото, които запазват почти непроменени цени за периода.

Сред плодовете и зеленчуците се наблюдават най-динамичните промени. През май доматите са стрували 2,47 лв./кг, а днес – 2,66 лв. Цената на краставиците е намаляла от 1,94 на 1,80 лв./кг, а картофите – от 1,39 на 1,01 лв./кг. Зеленчуци като зеле и лук са почти на половин цена спрямо май, като зелето е паднало от 1,70 на 0,92 лв./кг. При плодовете впечатлява сривът в цената на дините (от 1,25 на 0,64 лв./кг) и кайсиите (от 5,80 на 4,10 лв./кг), докато ябълките са поскъпнали значително – от 2,14 на 2,80 лв./кг.



