Как да спрете импулсивното пазаруване

Няколко съвета ще ви помогнат да овлдеете финансите си

Всички ние понякога купуваме нещо без много мисъл, но постоянният модел на импулсивно пазаруване може да ви изложи на риск от финансово напрежение, да повлияе на способността ви да спестявате и потенциално дори да причини или увеличи дълга.

Защо купуваме импулсивно?

Разбирането защо правим импулсивни покупки може да бъде ключово за промяната на навика. В крайна сметка има множество причини, поради които използваме картата си за импулсивни покупки, включително:

Страх от загуба: Някои хора може да смятат, че ако не купят артикула, ще го пропуснат и може да не успеят да го получат по-късно. Страхът от пропускане (FOMO) е вид страх от загуба.

Приливът на допамина при пазаруване: Пазаруването е забавно и купуването на нещо всъщност може да освободи допамин, който е хормон на щастието. Това може да допринесе за създаване на навик за импулсивно пазаруване, тъй като хората може да продължат да търсят допълнителен допамин.

Тактики за продажби и маркетинг: Талантливите кампании за продажби и маркетинг могат да ни убедят, че трябва да направим покупка и трябва да я направим сега.

Навик: Начинът, по който харчим пари, е до голяма степен навик, така че ако сме свикнали да харчим без много мисъл, това не се усеща като импулс.

Липса на проследяване на разходите: Лесно е да натрупаме впечатляваща сметка за кредитна карта, ако не успеем да проследим всички малки импулсивни покупки, а ако не знаем какво вече е похарчено, може лесно да похарчим малко повече.

Желание за спестяване: Разпродажбите и отстъпките могат да накарат хората да правят импулсивни покупки на артикули, които не биха похарчили, от желание за спестяване. Това може да е свързано с нежелание за загуба и нежелание да се пропусне голяма сделка, пише Gobankingrates.

Сравняване: Лесно е да се сравняваме с другите, което понякога може да доведе до импулсивни покупки, за да не „пропускаме“ или да „бъдем в крак“ с другите хора.

12 съвета за спиране на импулсивното пазаруване

Ако искате да намалите импулсивните покупки (или дори да ги спрете напълно!), ето 12 практични съвета, които могат да ви помогнат.

1. Разберете какво ви подтиква да купувате

След това намерете начин да се справите с този конкретен проблем.

Ако нещо ви подтиква несъзнателно да търсите прилив на допамина, например, може да помислите за избор на хоби, което може да ви осигури същото чувство. Или, ако чувствате, че спестявате пари, пазарувайки на разпродажби, може да искате да следите разходите си, за да видите дали това наистина е така.

2. Направете списък, когато пазарувате

Ако се опитвате да намалите импулсивните покупки, направете списък, преди да отидете да пазарувате, и знайте, че ще купите само това, което е в списъка.

3. Избягвайте да кликвате върху маркетингови материали

Всички реклами и имейли, които виждаме ежедневно, са предназначени да привлекат интереса ни, да ни накарат да кликнем и да купим.

Ако видите имейл, обещаващ разпродажба във входящата си поща, изтрийте го, без да го отваряте. Голяма е вероятността, ако кликнете, да видите продукт, съобразен с вашите интереси, който ще ви се стори твърде добра сделка, за да я пропуснете.

4. Не се сравнявайте

Сравняването с приятели, съседи, колеги и особено с инфлуенсъри в социалните медии може да бъде бърз начин за увеличаване на импулсивните покупки. Можете бързо да похарчите повече, за да „се справите“, без да го осъзнавате.

Можете да спрете да следите акаунти в социалните медии, които ви мотивират да купувате.

Снимка: istockphoto

Кредитните карти могат да се усещат като безплатни пари, но те могат да доведат до наистина скъп дълг. Можете да ограничите разходите си по кредитни карти, като:

Таксвате само това, което можете да платите днес: Ако нямате пари в сметката си, за да можете да платите тази такса веднага щом се приберете у дома, не правете покупката.

Имайте ограничения за разходи: Може би ви е удобно да имате лимит за импулсивни разходи от 20 долара за кредитната си карта; всичко останало трябва да идва от 100-те долара в брой, които имате в портфейла си.

6. Поставете си финансови цели

С течение на времето всъщност можете да замените част от този прилив на допамина за пазаруване с прилив на допамина за спестяване.

Поставете си ясни финансови цели. Това може да включва 5000 долара в спешен фонд, първоначална вноска за къща или шест месеца разходи за живот, спестени в брой. Когато имате ясни цели, може да е по-лесно да устоите на импулсивните покупки.

Някои хора дори могат да се включат в предизвикателство „без харчене“, докато не постигнат определени цели, при което купуват само най-необходимите им неща.

7. Разграничавайте желанията от нуждите

Наистина ли ви е нужна нова рокля за бебешкото парти на приятелката ви? Ако нямате такава, която да ви пасва, тогава да, имате нужда от нея, но ако просто искате нова рокля за снимките, това е желание, а не нужда.

Някои хора намират за полезно да си направят физически списък с това, от което се нуждаят и което искат. Можете да приоритизирате няколко неща в списъка с „желания“, ако имате бюджет за това, но проактивното казване „Искам, но не ми трябват още растения за задния двор“ може да ви помогне да устоите на импулсивните покупки.

8. Носете само пари в брой

Въпреки че кредитните и дебитните карти са популярни, те също така ви позволяват да се разхождате с хиляди (ако не и десетки хиляди) покупателна способност.

Ако вашето правило е, че можете да правите импулсивни покупки само с парите, които имате под ръка – особено в дните за пазаруване – това може да ви помогне да се придържате към бюджет.

9. Придържайте се към бюджета си

Започнете, като определите колко пари са ви необходими, за да платите основни разходи като наем, комунални услуги, плащания за кола и хранителни стоки. След това помислете за всички цели за спестяване, които имате, като спестяване за пенсиониране или нова кола. След като направите това, можете да определите колко ви остава за „забавление“ или дори „импулсивни“ покупки.

10. Придържайте се към правилото за 1%

Правилото за 1% изисква да изчакате един ден, преди да закупите артикул, който е повече от 1% от годишния ви брутен доход.

Например, ако печелите 70 000 долара годишно, преди да бъдат удържани данъци, това означава, че трябва да изчакате, преди да направите импулсивна покупка от 700 долара или повече. Този съвет е най-подходящ за хора, които правят по-значителни импулсивни покупки.

11. Не се хващайте на капана на разпродажбите

Скорошно проучване на Capital One установи, че 70% от всички потребители са направили импулсивна покупка единствено защото е била на промоция.

Добро правило за разпродажби: Ако вече от известно време искате да закупите артикула, можете да го намерите на промоция. И ако не бихте го купили, когато не е на промоция, помислете два пъти преди да го купите само защото има намалена цена.

12. Вместо това вложете парите в спестявания

Понякога може да е трудно да се разбере точно как се сумират всички импулсивни покупки, докато не се видят в конкретни числа.

