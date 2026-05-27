Каква ще е новата система за определяне на минималната работна заплата?

Вече са набелязани конкретни мерки съвместно със социалните партньори за изготвяне на нови текстове и законодателни промени

Минималната работна заплата вече няма да се определя като 50 процента от средната заплата, а ще се изчислява по нов механизъм. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова във връзка с подготовката на държавния бюджет за 2027 година. Тя подчерта, че новият размер няма да бъде по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента, предава БНР.

По думите на министър Ефремова действащият в момента автоматичен механизъм, заложен в Кодекса на труда, не дава достатъчно добри резултати. Според нея настоящият модел не осигурява ефективно разходване на средствата от държавния бюджет, а нито синдикатите, нито работодателите са удовлетворени от начина, по който се определя минималната заплата.

Тя обясни, че вече са набелязани конкретни мерки съвместно със социалните партньори за изготвяне на нови текстове и законодателни промени. Освен промени в Кодекса на труда ще бъдат необходими и допълнителни инициативи, както и участие на институции като Националния статистически институт при изчисленията.

Предвижда се при новия механизъм размерът на минималната работна заплата да се договаря по браншове между бизнеса и синдикатите по определени критерии. При определянето ѝ ще се вземат предвид показатели като инфлацията и производителността на труда, а социалното министерство ще има ролята на посредник в разговорите.

По повод предложението на КНСБ за въвеждане на официална „заплата за издръжка“, министър Ефремова уточни, че министерството няма да работи върху подобен модел. Вместо това се разработва измерител, който да показва какъв размер на минималната работна заплата може да се счита за адекватен.

Социалният министър представи и своя екип, както и основните приоритети на ведомството. Тя посочи, че водеща задача в момента е подготовката на редовния бюджет за 2026 година, като увери, че пенсиите и всички социални плащания ще бъдат гарантирани. Според направения анализ на структурите към министерството не са установени нередности, нерегламентирани разходи или поети ангажименти, които не могат да бъдат изпълнени.